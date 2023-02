Homem de 61 anos é baleado pelo próprio filho no Jardim Catarina

Um homem de 61 anos foi atingido com um tiro no abdômen durante a tarde deste domingo (26/02), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com relatos, ele teria sido baleado pelo próprio filho após uma discussão familiar em sua residência, na rua Carlos Fontaine.

Além dele, uma outra pessoa também teria ficado ferida após o desentendimento. A identidade e o parentesco dessa outra vítima ainda não foi especificado. Tanto ela como o homem baleado na barriga foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e estão sendo atendidos. O estado de saúde das vítimas ainda não foi informado.

A Polícia Militar informou que agentes do 7° BPM (São Gonçalo) estiveram no local para apurar o caso e que um revólver foi recolhido. A ocorrência segue em andamento e ainda não há informações de presos ou detidos.

* Em apuração