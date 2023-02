Três pessoas são detidas na noite do Desfile das Campeãs

Três homens foram detidos por conta de desentendimentos com agentes de trânsito na noite do último sábado (25/02), dia do Desfile das Campeãs na Sapucaí, no Centro do Rio. Além disso, guardas municipais precisaram intervir em nove ocasiões nos entornos do sambódromo.

Um dos casos aconteceu na altura do trecho onde ocorre a dispersão das escolas de samba. Dois homens, um de 26 e outro de 31 anos, foram detidos depois que um deles tentou furar um bloqueio viário no trecho. O outro teria tentado agredir agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) que contiveram a situação. Ambos foram levados para a 6ª DP (Cidade Nova) por acusações de injúria, desacato e resistência.

Além dos casos no entorno da Sapucaí, a Guarda também informou que precisou intervir em uma discussão em um bloco na região, além de ter prestado auxílio para cinco vítimas de mal súbito durante a noite. Contando com os outros dias de desfile, na semana passada, os agentes também participaram da aplicação de 369 multas por conta de infrações de trânsito. 53 veículos precisaram ser rebocados.