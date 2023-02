Após título e volta à elite, Porto da Pedra desfila para o povo de SG

Após a conquista do marcante título e da volta a èlite do samba no Rio de Janeiro, a Porto da Pedra fará, na noite desse domingo (26), uma apresentação para o povo de São Gonçalo, como forma de agradecimento ao apoio dos governantes e da população locais ao 'Tigre' no trabalho realizado no carnaval de 2023.

Quem for à Rua Francisco Portela, no Centro da cidade, para acompanhar a apresentação, terá a oportunidade de ver muito do que foi mostrado no histórico desfile oficial realizado no último sábado (18) na Marquês de Sapucaí, como as alas fantasiadas e outros segmentos estratégicos, como os artistas do carro de som liderado por Nego, a bateria do mestre Pablo e os casais de mestre-sala e porta bandeira.

Título - Após dez anos no acesso, a escola de São Gonçalo foi a grande campeã entre as quinze desfilantes da Série Ouro/2023 e voltará a desfilar no Grupo Especial do Rio de Janeiro, no Carnaval de 2024. A abertura dos envelopes com as notas dadas pelos jurados, realizada no fim da tarde dessa quarta-feira (22), na Praça da Apoteóse, confirmou o favoritismo da agremiação de São Gonçalo. Em 2023, a Porto da Pedra apresentou o enredo "A Invenção da Amazônia", do carnavalesco Mauro Quintaes.

Celebração - A festa do título começou após a apuração, na Praça da Apoteóse, na Quarta-feira de Cinzas (22) e se estendeu pela madrugada dessa quinta-feira (23). O desfile desse domingo é uma forma de agradecimento pela apoio prestado pela Prefeitura, através da equipe do prefeito do Capitão Nelson, que não mediu esforços no apoio à preparação da Porto da Pedra, destinando cerca de R$ 700 mil, num investimento nunca visto nos últimos anos.

Aniversário- Com o título, a festa de mais um aniversário de fundação da escola, no próximo dia 8 de março, terá um sabor especial, e culminará, também, com a conclusão das atividades programdas a partir de abril de 2022, para o desfile oficial desse Carnaval. Os sambistas do 'Tigre'terão um breve período de recesso, já que querem começar mais cedo as atividades para 2024, certos de que precisão de um trabalho e apoio ainda maiores em prol da permanência na elite do mundo do samba no Rio de Janeiro.