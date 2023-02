Mulher presa por incendiar templo religioso alega ter tomado chá alucinógeno antes de cometer o crime

A mulher presa por acusações de incendiar um templo religioso em Pendotiba, Niterói na última quarta (08/02) alegou ter ingerido um chá alucinógeno e tido relações sexuais com o líder do culto antes de atear fogo no local.

De acordo com informações da Polícia, a suspeita confessou, em depoimento, que tomou a bebida entorpecente e decidiu ir ao templo comunicar sua vontade de não frequentar mais o espaço. Ao chegar no local, ela teria tido relações com o homem que lidera o culto no espaço, localizado na Estrada do Muriqui Pequeno, na Vila Progresso.

Foi só após o ato sexual que, segundo o depoimento, ela iniciou o incêndio, como forma de vingança. Inicialmente, ela colocou fogo em apenas um dos cômodos do templo, mas logo as chamas se espalharam e tomaram todo o prédio. Moradores acionaram os agentes da Operação Niterói Presente, que encontraram a acusada próxima ao local.

A religião praticada pelos frequentadores do espaço ainda não foi identificada. A Central de Flagrantes local, na 76ª DP (Niterói), registrou a ocorrência e está investigando o caso.