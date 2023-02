Templo religioso é destruído por incêndio criminoso em Pendotiba, Niterói

Um templo religioso foi destruído por um incêndio proposital, nesta quarta-feira (8), na Estrada do Muriqui Pequeno, na Vila Progresso, na região de Pendotiba, em Niterói.

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e a mulher suspeita de ter cometido o crime foi presa pela polícia. Não foi possível identificar a religião relacionado ao espaço.

Móveis foram totalmente queimados e uma parte do telhado chegou a desabar por conta do fogo. As chamas também queimaram as paredes da casa.

O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba).