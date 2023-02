Urgente!: Menina de oito anos é baleada nas costas no J. Catarina, em São Gonçalo

Uma menina de apens oito anos, foi baleada nas costas, na noite dessa quinta-feira (2), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ela estava no quintal de uma residência na Rua 39, qando um carro de passeio passou e os ocupantes do veículo abriram fogo contra um grupo de pessos que estavam naquele local.

A criança foi socorrida por moradores e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde passou por uma bateria de exames.

* Em apuração

