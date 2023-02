Disque Denuncia pede informações sobre acusado de participar de morte jovem de 16 anos em Maricá

O Disque Denúncia, divulgou, nesta quinta-feira (02), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, a fim de obter informações que levem à prisão de Gustavo Diniz Frazão, de 22 anos, suspeito da autoria de homicídio da menor Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos.

A menina estava desaparecida desde 21 de janeiro, quando saiu de sua residência, no bairro Spar, no distrito de Inoã, em Maricá, sem informar seu destino. O corpo da adolescente foi encontrado, em avançado estado de decomposição, na manhã da última segunda-feira (30), na Estrada do Cajueiros, na entrada de Itaipuaçu, também em Maricá.

A celeridade na resposta a este crime que chocou o município de Maricá só foi possível pois os agentes já trabalhavam ininterruptamente no caso há uma semana, quando foi comunicado o desaparecimento da adolescente. As diligências realizadas permitiram a coleta de diversos elementos probatórios que apontam o suspeito como autor do homicídio. Nessa quarta-feira, ele divulgou um vídeo por suas redes sociais negando a autoria do crime.

O mandado de prisão foi deferido nesta quarta (01), após apreciação do Ministério Público e Juízo da Vara Judicial de Maricá. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo seguem realizando buscas a fim de descobrir o paradeiro de Gustavo Diniz Frazão que se encontra na condição de foragido da justiça.

Outro crime - Além da morte de Maria Eduarda, a Divisão de Homicídios também investiga o assassinato de outra mulher em Maricá. Yzabeli Cristina de Souza, de 18 anos, foi estuprada e morta depois de ser mantida em cárcere privado. No dia 19 de julho do ano passado, ela desapareceu após sair de casa para lanchar. A polícia descobriu que ela também iria se encontrar com um homem, que foi identificado pela polícia e também está sendo procurado.

Denuncie a localização do suspeito pela morte de Maria Eduarda, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

• Central de atendimento: (021) - 2253 1177

• 0300-253-1177

• WhatsApp: (021) - 99973 1177

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.