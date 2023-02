Mortes de jovens em Maricá: Polícia identifica o suspeito de um dos crimes

Com um intervalo de seis meses, dois crimes tiraram a vida de duas jovens em Itaipuaçu, município de Maricá. O corpo da balconista Yazabelli Cristinne Souza de Oliveira, de 18 anos, foi encontrado na Estrada dos Cajueiros, próximo à Rodovia RJ 106, em Itaipuaçu, no dia 26 de julho de 2022. A polícia já identificou um suspeito do assassinato de Yzabelli, ele não teve o nome revelado para não atrapalhar o trâmite do inquérito.

Nesta segunda-feira (30), o corpo da estudante Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos, também foi encontrado na mesma estrada, quase na esquina com a Rua 66, também em Itaipuaçu. Em ambos os crimes, elas ficaram desaparecidas por quase uma semana.

Os dois casos são investigados em sigilo pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí ( DHNSGI) e não estariam ligados um ao outro.

A mãe da Yzabelly trouxe ela para Maricá com medo da violência, já que anteriormente ela morava em uma comunidade de São Gonçalo. A vítima mudou-se uns oito meses antes do crime ocorrer. A maior revolta da Lucimara é a de que ninguém ainda foi preso por conta deste crime — contou a advogada Ingrid Menendes, que auxilia familiares das duas vítimas e integra o movimento mulheres juntas por Maricá.

A estudante Maria Eduarda estava desaparecida desde o dia 21 de janeiro, quando saiu de casa sem revelar para onde iria. A exemplo do caso de Yzabelly, o corpo dela também estava em estado de decomposição. Ela foi reconhecida por parentes por uma pulseira que usava e pelas unhas. Nesta terça-feira, a Polícia Civil informou que um exame necropapiloscópico confirmou oficialmente que o cadáver é realmente de Maria Eduarda. Segundo a advogada Ingrid Menendes, o corpo da jovem não apresentava marcas de tiros ou fraturas.

