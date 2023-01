Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de jovem de 16 anos

O Disque Denúncia divulga nesta segunda-feira (30) um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte da adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos. Ela estava desaparecida desde do 21 janeiro, após sair de sua residência, no bairro Spar no distrito de Inoã, em Maricá, sem informar seu destino.

O corpo da adolescente, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (30/01), na Estrada do Cajueiros, na entrada de Itaipuaçu, em Maricá. Segundo informações, funcionários da Prefeitura de Maricá sentiram cheiro forte e encontraram o corpo já em estado de decomposição. A Polícia Militar foi acionada e avisou os familiares da possibilidade de ser Maria Eduarda. A mãe foi até o local e reconheceu corpo pelas unhas e pela roupa usada ao desaparecer. Ainda de acordo com familiares, as duas pernas da jovem estavam quebradas.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi acionada para realização da perícia, e agentes da especializada buscam informações e testemunhas que possam esclarecer a autoria do crime.

Denuncie a identificação e localização dos envolvidos na morte de Maria Eduarda, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ