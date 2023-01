Morre idosa de 80 anos baleada no Morro do Fubá, no Rio

Morreu nesta terça-feira (31/01) a mulher de 80 anos que foi baleada após um ataque armado no Morro do Fubá, na Zona Norte, no último domingo (29/01). Ela estava internada com um quadro grave no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e acabou não resistindo aos ferimentos.

A vítima se chamava Guaracy Cardoso. Segundo os familiares, ela levou cinco tiros na região do abdômen e teve o intestino e o fígado perfurados. Por conta disso, ela precisou passar por uma cirurgia de alta complexidade e estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital.

Além dela, outros dois homens foram atingidos pelos disparos no domingo (29/01), quando um grupo de suspeitos passou atirando de dentro de um automóvel no Morro, que fica em Cascadura. Um dos atingidos morreu no mesmo dia. Já o outro também foi levado com ferimentos ao Hospital Salgado Filho e, após receber atendimento, foi liberado.

Moradores do Morro do Fubá acreditam que o caso tenha sido uma execução e que o homem morto no domingo era o alvo dos homens que passaram atirando. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando a autoria e a motivação do crime.