Homem morre e idosa de 80 anos é baleada após ataque no Morro do Fubá

Um homem morreu e pelo menos duas pessoas ficaram feridas após um ataque armado de suspeitos no Morro do Fubá, em Cascadura, Zona Norte do Rio, no último domingo (29/01). Entre os baleados, está uma idosa de 80 anos.

Segundo testemunhas, um grupo de suspeitos passou atirando em um carro enquanto passava pelo Morro. O objetivo seria executar um homem - que de fato foi morto, conforme alegam moradores. A vítima estava em um bar. Enquanto passavam atirando, os passageiros do veículo também acertaram outro homem e uma idosa, que levou dois tiros no abdômen.

Ambos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O homem ferido já foi liberado. Já a idosa segue internada na unidade. A Polícia Militar informou que não havia operação no local durante o horário do ocorrido. Agentes da corporação foram acionados e estiveram no local, isolando a área para perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). investiga o crime,