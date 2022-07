"Quem vai tirar essa dor de mim agora", lamenta mãe de jovem encontrada morta em Maricá

"Cadê você autoridade, que me pediu pra esperar? Eu não esperei em casa, eu busquei, procurei, mas agora estou aqui, no cemitério! Até quando mulheres vão ser estupradas, mortas? Até quando? Dia 18 agora ela faria 19 anos, quem vai cantar parabéns para minha filha nesse grande dia? Quem vai tirar essa dor de mim agora?"

O enterro aconteceu nesta manhã no Cemitério de São Miguel, em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Aos prantos, esse foi um dos muitos questionamentos feito pela cozinheira, Lucimara Dias de Souza, de 40 anos, que enterrou a filha Ysabelli Cristinne Souza de Oliveira, de 18 anos, encontrada morta, no dia que completou sete dias de desaparecida, sem roupas e com ferimentos na costela e na cabeça.

Familaires tentaram conter Lucimara | Foto: Layla Mussi

"Me mudei de São Gonçalo para Maricá em busca de tranquilidade. Para que? Se tivesse dentro de favela isso não teria acontecido, pois estuprador não se ‘cria’ em comunidade. Agora lá, quando vão fazer alguma coisa? Até quando isso vai acontecer? Minha filha era uma menina cheia de sonhos, planos, trabalhadora. Agora está aqui. Num cemitério! Eles me mandarameu esperar. Esperar até quando? Até encontrar minha filha morta?", questionou a cozinheira.

A jovem, recém moradora de Maricá, desapareceu no último dia 19 | Foto: Layla Mussi

A jovem, recém moradora de Maricá, desapareceu no último dia 19, após sair par comprar um lanche, em Inoã. Na última terça-feira (27), o corpo da menina foi encontrado numa área de mata, na Estrada do Cajueiro, em Itaipuaçu, Maricá.

Ysabelli | Foto: Divulgação

"Eu coloquei ela no mundo e só Deus poderia tirar. Mas aí vem um bandido e faz isso com minha menina? Que dor!", finalizou a mãe de Ysabelli pedindo justiça.

Mãe de Ysabelli fez questionamentos à Polícia Layla Mussi

Autor: Layla Mussi

A jovem foi enterrada às 10h30, no Cemitério São Miguel. Amigos e familiares acompanharam o sepultamento e realizaram uma salva de palmas em homenagem a menina.

Ysabelli trabalhava como atendente em uma loja de conveniência. Ela não tinha filhos, mas deixou os pais, um irmão e um sobrinho.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigavam o caso Layla Mussi

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigavam o caso de desaparecimento, através do setor de Descoberta de Paradeiros. Contudo, após a localização do corpo, a investigação foi encaminhada para o setor de Homicídios da especializada. A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre a autoria do caso.