Pela segunda vez em dois dias, polícia investiga mais um caso de roubo e sequestro em Niterói

Pela segunda vez, em apenas dois dias, a poícia registrou mais um caso de sequestro em Niterói. Homens ocupando um Sedan prata, invadiram, na manhã desse sábado (28), uma casa na Rua Felipe Geraldo Vicente, em Serra Grande, na região do Cafubá e fizeram uma família refém, em uma ação inicial de roubo. Com dinheiro, jóias e outros objetos de valor, eles deixaram o local com os telefones celulares das vítimas e mantiveram um dos integrantes da família como refém.

Esse morador foi abandonado pelos criminosos, momentos depois, na Engenhoca, na Zona Norte da cidade. Policiais do 12ºBPM (Niterói) e do sistema Niterói-Presente fizeram operações em diferentes pontos de Niterói, mas não conseguiram localizar os criminosos.

Outro caso - A polícia tenta saber se os responsáveis pelo crime registrado no sábado são os mesmos que sequestraram uma mulher em Piratininga, na manhã da última quinta-feira. Elaa foi sequestrada na Rua Benjamin Carias e depois, abandonada no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Como o carro usado no primeiro crime é de mesmo modelo e cor do usado no segundo caso. Por isso, a polícia não afasta a possibilidade de um grupo especializado estar por trás das ações.

