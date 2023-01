Mulher é sequestrada em Niterói e vai parar no Jardim Catarina; confira o vídeo

Uma mulher foi sequestrada em Piratininga, bairro da Região Oceânica de Niterói, na manhã desta quinta-feira (26/01), e encontrada algumas horas depois no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver a vítima estacionando seu automóvel na rua Prof. Benjamin Carias, por volta das 10h52. De repente, um grupo de pelo menos três suspeitos chega em um carro preto e para próximo a ela. Dois homens saem do carro e ameaçam a mulher com armas de fogo.

No vídeo, é possível ver a vítima sendo puxada e levada para o outro carro. Um dos acusados pega o carro da mulher. Confira, abaixo, as imagens:

null Reprodução

Autor: Reprodução

Agentes do 12° BPM foram acionados e conseguiram localizar a vítima com dados de GPS do aparelho celular dela, compartilhados pelo marido. Mais tarde, a PM recebeu outro acionamento de um local que afirmava ter visto a vítima ser abandonada entre as ruas 6 e 7 do bairro Jardim Catarina.

Ela foi resgatada por volta de 13h, sem ferimentos. Militares do 7°BPM (São Gonçalo) também participaram da ação. A mulher foi até a 81ª DP (Itaipu) para registrar a ocorrência, que segue em investigação. O carro roubado e os acusados ainda não foram localizados.