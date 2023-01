Motorista do ônibus que atropelou e matou homem em Copacabana é preso

Foi preso, nesta segunda-feira (02/01), o motorista do ônibus que atropelou um homem algumas horas após as comemorações de Réveillon em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no último domingo (01/01). A vítima não resistiu e morreu no local.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e, segundo a delegacia, começou a ser apurado logo após ser comunicado à unidade. Com base na análise de imagens do crime e no depoimento de testemunhas escutados pelos agentes, a Polícia Civil apurou que não se tratava de um homicídio culposo e que houve intenção por parte do condutor.



Gravações obtidas pelos policiais mostram o exato momento em que o homem é atropelado e arrastado por alguns metros. A partir das evidências, foi solicitada a prisão do autor no Plantão Judicial. Contra o motorista foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio doloso, expedido pelo Plantão Judicial da Capital.