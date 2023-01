Homem morre após ser atropelado por ônibus em Copacabana

Um homem de 58 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na manhã deste domingo (01/01), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu por volta de 5h15. A vítima estava passando pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo a Praça do Lido, quando foi atingida.

Segundo o relato de testemunhas, o tráfego de veículos no local esteve fechado até às 5h, pouco antes do ocorrido, por conta das festividades de ano novo. Os relatos afirmam ainda que o homem foi arrastado pelo transporte e morreu no local, antes da chegada dos bombeiros do quartel de Copacabana. A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana), que está investigando o caso e já ouviu o motorista do ônibus e uma testemunha.