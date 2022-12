Acusado de assassinar jovem de 19 anos e guardar corpo em saco plástico é preso no Rio

O suspeito acusado de assassinar uma jovem de 19 anos e colocar o corpo dentro de um saco plástico em Campo Grande foi preso nesta terça-feira (27/12). Anderson Luís da Silva Pereira, de 42 anos, foi capturado por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na comunidade do Viegas, em Bangu, Zona Oeste do Rio.

De acordo com informações da Polícia Civil, as informações de localização compartilhadas pelo GPS do celular da vítima na última terça-feira (20/12) registraram o endereço da casa de Anderson como o último ponto onde a jovem esteve antes de desaparecer.

O corpo de Viviane Farias, de 19 anos, foi encontrado amarrado e com marcas de agressão em um saco plástico na Estrada do Guandu, em Campo Grande, na última quinta-feira (22/12). O enterro foi realizado no domingo (25/12), no Cemitério do Murundu, em Realengo.

De acordo com o relato da Delegacia, o acusado assediava a vítima. À Polícia, Anderson afirmou já ter tido um caso com a vítima. Ele foi levado à DHC, que segue investigando a ocorrência, e deve responder pelo crime de feminicídio.