Corpo de mulher é encontrado amarrado dentro de um saco plástico em Campo Grande

Nesta quinta-feira (22), um corpo de mulher foi encontrado amarrado dentro de um saco plástico na Estrada do Guandu, em Campo Grande, Rio de Janeiro. O corpo aparentava ser de menor de idade e tinha sinais de tortura.

Os policiais do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados e chegaram ao local ainda pela manhã, onde encontraram o corpo. De acordo com a PM o local foi preservado para realização da perícia da Polícia Civil.

Os profissionais do Corpo de Bombeiros, do quartel de Campo Grande foram acionados para remoção do cadáver. Ainda não há informações sobre a identificação da vítima.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.