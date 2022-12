Suspeito é baleado e fuzil apreendido no Centro de Niterói

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12ºBPM (Niterói) apreenderam um fuzil e uma pequena quantidade de drogas, na manhã deste sábado (03), no Morro do Estado, no Centro de Niterói, após confronto que terminou com um suspeito baleado.

Durante um patrulhamento na região, os policiais se depararam com homens armados que atiraram ao ver a viatura. Os militares reagiram, fazendo com que os criminosos fugissem. Um deles, no entanto, foi atingido por um disparo e ficou caído no chão. Em sua posse, estava o fuzil que acabou apreendido.

O acusado foi socorrido e levado para um hospital da região. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O armamento e as drogas apreendidas foi encaminhado para delegacia, onde seja feito o registro de ocorrência.