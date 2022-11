'Chefão' do tráfico em Niterói é preso com dois fuzis no Fonseca

Identificado pela Polícia Militar como 'dono' do Complexo do Fonseca, o traficante Charles de Miranda Ramos, o Naizinho dos Marítimos ou Magro, foi preso por policiais do 12ºBPM (Niterói), nesta quarta-feira (30), na Vila Ipiranga, região do Fonseca, em Niterói. O acusado foi capturado com dois fuzis.

Segundo informações da PM, durante uma operação na região, os policiais receberam um denúncia anônima de que Naizinho estaria escondido em determinado local da comunidade da Vila Ipiranga. Os PMs se deslocaram para a região informada e, depois de realizar um cerco, conseguiu prender o acusado em posse de dois fuzis 5.56.

Segundo histórico do acusado no site Procurados, ligado ao Disque Denúncia, Naizinho aproveitou o indulto de Natal do ano passado e não retornou ao presídio, sendo considerado foragido.

Ele foi levado até a 76ªDP (Centro), onde foram feitos todos os procedimentos de sua prisão.