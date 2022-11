Acusado de esfaquear namorada no Boaçu se entrega à polícia

Será transferido para o sistema prisional o homem acusado de esfaquear a namorada Mariana da Silva Ribeiro, no último dia 16. Na noite desta quarta-feira (23), Aldemir de Oliveira Carneiro se apresentou na 72ªDP (Mutuá), poucas horas depois de fugir da polícia.

Policiais da 72ª DP (Mutuá) realizaram, na tarde da quarta-feira, uma operação na Comunidade da 40, no Boaçu, para prender o acusado. Contudo, ao perceberem a presença dos policiais, os criminosos locais iniciaram um confronto.

O acusado de tentativa de feminicídio aproveitou o confronto para fugir do cerco da polícia. No entanto, horas após, ele se entregou na delegacia, acompanhado de seus advogados.

O acusado teria esfaqueado a namorada, no último dia 16. No último dia 20, no domingo, ele chegou a ir ao hospital visitar a menina, quando policiais militares o detiveram. Ele, na ocasião, prestou depoimento, mas acabou liberado, pois já havia passado o período de flagrante.

A vítima, que foi atingida no pescoço, peito, pernas e braços, foi socorrida pelos vizinhos e atendida no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.