Suspeito de esfaquear namorada no Boaçu confessa o crime e fica solto

A Delegacia de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM) está investigando a tentativa de feminicídio contra Mariana da Silva Ribeiro, de 30 anos, atacada a golpes de faca pelo namorado, na noite da última terça-feira (15), no Boaçu, em São Gonçalo.

A família da vítima disse que ela desapareceu na terça-feira (15) depois do casal ter brigado em um bar da região, e foi encontrada, só no final de semana, já internada em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)

O acusado foi preso por policiais militares, no último domingo (20), quando tentou visitar Mariana no hospital, onde ela está internada desde quarta-feira (16), depois de ter sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, o estado de saúde da vítima é estável.

O homem foi levado à delegacia e confessou o crime. De acordo com a apuração do Jornal O Dia, ele contou que em um "momento de fúria" esfaqueou a namorada. Após prestar depoimento, o suspeito foi liberado.

Segundo testemunhas, o relacionamento do casal era conturbado, e o acusado já teria agredido a namorada outras vezes, mas a vítima nunca prestou queixa contra ele.

O caso é parecido com o do assassinato da técnica de enfermagem Rita Nogueira, 27 anos, morta pelo namorado. O acusado também prestou o primeiro depoimento e saiu da delegacia pela porta da frente. A prisão dele só foi decretada quase 72 horas depois do corpo ter sido encontrado.