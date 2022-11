Adolescente é esfaqueada a caminho da escola na Brasilândia, em São Gonçalo, vídeo!

Internada no Pronto Socorro de São Gonçalo, uma adolescente de 17 anos está em estado grave após ser esfaqueada a caminho da escola na Brasilândia, em São Gonçalo.

De acordo com informações, o autor do crime seria um vendedor de balas que assediava a menina há dois meses. Com medo, a família já havia procurado a polícia e denunciado o homem por importunação.

Apesar do registro, a investigação não pode avançar porque a menor não conseguiu dar mais elementos para identificação do suspeito.

A polícia está realizando diligências em busca do autor. Um vídeo, que está sendo analisado pela polícia, mostra o homem pouco antes do crime. Nas imagens, ele aparece em um bar, caminha até a rua na direção da vítima e a arrasta para dentro de um imóvel. No local, a adolescente foi esfaqueada na barriga, no ombro, no seio e no pulmão.

A direção do Pronto Socorro de Sao Gonçalo informa que a paciente de 17 anos foi estabilizada na sala vermelha e passou por cirurgia. Está internada na UTI e seu estado de saúde é grave.

Outro caso

No último dia 16 de novembro, uma mulher de 30 anos deu entrada no Hospital Alberto Torres com múltiplas perfurações em todo o corpo. O suspeito do crime é o ex-namorado dela. A jovem estaria desaparecida havia pelo menos seis dias até ser encontrada no hospital. Segundo informações, ela saiu para encontrar o suspeito e não deu mais notícias à família. Após o crime e internação da mulher, o homem teria ido até a unidade hospitalar prestar solidariedade aos parentes dela, mas a vítima acordou e conseguiu falar que ele era o autor das facadas.

O acusado chegou a ser preso por policiais militares, quando tentou visitar a jovem no hospital, mas acabou liberado por não ser considerado flagrante. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, o estado de saúde da vítima é estável