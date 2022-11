Vídeos: Após roubo na BR-101, criminosos apanham de traficantes em São Gonçalo

Criminosos agrediram e ameaçaram de morte ladrões que assaltaram passageiros de van na BR-101, em São Gonçalo, na madrugada desta segunda-feira (14).

Vídeo em que registra o roubo na van, na BR-101 Divulgação

Autor: Divulgação

Após tomar conhecimento sobre o roubo, que teve até agressão contra passageiros, os criminosos de Guaxindiba teriam feito justiça com as próprias mãos.

Em vídeos divulgados, os suspeitos aparecem apanhando, mas apesar das ameaças de morte, até o momento a polícia não foi acionada para nenhum local de homicídio.

Suspeitos foram ameaçados de morte pelos criminosos Divulgação

Autor: Divulgação

" Vai roubar mais? Aqui vocês não vão roubar mais não. Vai morrer todo mundo nessa p..."

A sequência continua. " Guaxindiba não fecha com roubo. Pode quebrar sem pena. Safado, ladrãozinho safado. Vocês estão batendo muito fraco", diz homem no vídeo.

Ladrões apanharam de criminosos Divulgação

Autor: Divulgação

O assalto cometido pelos criminosos, entre eles mulheres, aconteceu no último dia 14 de novembro. Os assaltantes invadiram uma van e fizeram um autêntico 'arrastão', tomando celulares, bolsas e carteiras das pessoas. As câmeras de segurança do veículo gravaram o momento do crime. As mulheres, que participaram ativamente do roubo, não aparecem nas imagens das agressões.

Ladrão foi agredido após roubar na BR-101 | Foto: Divulgação

Procurada, a Polícia Civil ainda não deu informações sobre as investigações.