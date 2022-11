Ladrões agridem passageiros de van em assalto ousado na BR-101, em SG

Os passageiros de uma van viveram momentos de terror, na madrugada desta segunda-feira (14), quando um grupo de jovens, entre eles até mulheres, invadiu o veículo e fez um autêntico 'arrastão', tomando celulares, bolsas e carteiras das pessoas, na Rodovia BR-101, em São Gonçalo. As câmeras de segurança do veículo gravaram o momento do crime.

De acordo com as imagens, um dos passageiros leva dois tapas na cabeça de um homem armado. Entre os pertences roubados, os assaltantes levaram celulares, dinheiro e mochilas.

Em um outro momento, uma das assaltantes entra em luta corporal com uma passageira até pegar sua bolsa, e a vítima chegou a cair no seu lugar. Entre as vítimas, também estava uma mulher com uma criança de colo, que também foi abordada pelos criminosos.