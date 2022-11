Flordelis: Relembre os momentos mais polêmicos desde o crime em 2019

O julgamento da ex-deputada Flordelis está cada vez mais se aproximando de ter um desfecho, mas muitos ainda tem dúvidas sobre o que de fato ocorreu. Entenda agora como foi toda a história e os principais acontecimentos polêmicos;

A vida do casal

Flordelis e Anderson se conheceram na igreja em 1991, e em 1994 se casaram, porém, o primeiro fato que intriga nas investigações é que Anderson já havia namorado Simone, uma das filhas biológicas de Flordelis.

A ex-deputada já tinha três filhos quando conheceu Anderson, e junto com ele adotou mais cinco filhos, e os chamavam de “primeira geração”, isso devido ao fato de que logo depois, o casal adotou mais 47 crianças, em que a maioria foi encontrada na rua.

Outro fato polêmico na história do casal, era o de que, segundo relatos, Anderson era muito controlador, onde escolhia as roupas de sua esposa e administrava a vida financeira total da casa, incluindo todo dinheiro do Ministério Flordelis. Existiam também diversos relatos de que o casal desviava o dinheiro da igreja para benefícios pessoais, inclusive uma das fiéis da igreja relatou uma vez que o casal participava de uma casa de swing, onde tinham um quarto exclusivo e saíam de lá bêbados toda vez, mas eles negaram a acusação.

O crime

O pastor Anderson do Carmo foi assassinado com 30 tiros, na garagem da casa da família em Niterói, na madrugada de 16 de junho de 2019. Em primeiro momento, Flordelis afirmou ter ocorrido um assalto, porém as câmeras de segurança da casa não registraram nada.

Os primeiros a serem presos foram os filhos Flávio e Lucas, o primeiro ainda no velório de Anderson, apontado como autor dos disparos, e o segundo por, de acordo com Flávio, que admitiu o crime, ter fornecido a arma. Pouco tempo depois Lucas escreveu uma carta assumindo responsabilidade pelo assassinato também, entretanto, depois negou a autoria do documento e voltou a dizer que era inocente.

A investigação de Flordelis

A polícia começou a suspeitar sobre Flordelis, e dois meses depois do ocorrido eles já acreditavam que a ex-deputada pudesse estar ligada ao crime. De acordo com as investigações, Anderson já sofria tentativas de assassinato desde 2018, quando em suas refeições era colocado veneno.

O motivo do crime, segundo a polícia, era o controle do dinheiro que também pertencia a Flordelis e as relações de poder dentro da família. No final, foi constatado pelas autoridades que o núcleo familiar de Flordelis formava uma organização criminosa, onde ela e mais oito pessoas faziam parte, sendo sete filhos e uma neta da ex-deputada.

Uma troca de mensagens entre Flordelis e um de seus filhos evidenciou ainda mais o que a polícia suspeitava, onde a ex-deputada disse que o assassinato de Anderson era a única saída. “Fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus.”, escreveu ela.

O julgamento

No dia 24 de agosto de 2020, Flordelis foi indiciada e entregou seu passaporte ao Ministério Público, sendo proibida de sair do país. Ela também ficou proibida de entrar em contato com os outros réus do caso. Também neste dia, o PSD, seu partido político, suspendeu a filiação da deputada.

No total, dez pessoas foram presas naquela época, sendo oito da família, e Flordelis acabou não indo para cadeia naquele momento por ter imunidade parlamentar. Entretanto, em 11 de agosto de 2021, Flordelis finalmente teve seu mandato cassado, e dois dias depois, em 13 de agosto de 2021, a ex-deputada foi presa pela Polícia Civil em Niterói.

Na última segunda-feira (07), começou o julgamento de Flordelis, que é acusada de ser a mandante do crime e responderá por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Além dela, mais quatro réus estão sendo julgados por participarem do crime.

O julgamento já se estendeu para o quinto dia de júri, onde nesta sexta-feira (11), novas pessoas estão sendo ouvidas. Ainda em fase de ouvir testemunhas, o julgamento que tinha previsão de apenas três dias, se estenderá também pelo final de semana.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca