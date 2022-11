Psiquiatra descarta perfil de psicopatia em Flordelis e outras rés; entenda!

Segunda testemunha no caso Flordelis desta sexta-feira (11), quinto dia de julgamento, o psiquiatra forense Hewdy Lobo afirmou que tanto a ex-deputada quanto as outras rés não têm características de psicopatia. O especialista usou como base a Escala de Hare, um teste que avalia o potencial psicopata num grau de 0 a 40, segundo 20 critérios. Segundo a avaliação realizada enquanto estavam no presídio, Flordelis recebeu grau 6, Marzy, 4 e a Rayane, 1, o que descarta a hipótese de as acusadas pelo crime serem consideradas psicopatas.

Além disso, o psiquiatra apresentou um documento de análise comportamental do pastor Anderson, intitulado "autópsia mental" a pedido da defesa.

Anteriormente, no momento da primeira testemunha, o psicólogo Sidnei Filho, a defesa apresentou também vídeos com depoimentos do neto da ex-deputada, Ramon, filho da Simone e da Michele, filha afetiva de Flordelis.

No vídeo, Ramon afirma que teria sido diversas vezes abusado, sem citar explicitamente o nome do pastor Anderson e quais tipos de abuso teria sofrido. O momento mais tenso citado por ele foi quando o depoente entrou para tomar banho e o abusador teria sentado na pia do banheiro para ficar olhando".

Já Michele revelou que recebeu vários conselhos das outras mulheres que já haviam morado na casa como "Sai de lá, esse cara vai acabar com o psicológico de vocês".

"Era isso que eu ouvia o tempo inteiro das meninas que já tinham casado e saído de casa. Hoje eu entendo porquê, ele realmente acabou com meu psicológico. E eu entendo porque a minha mãe ficava quieta, ela também sofria abusos, ela também vivia chorando e vivia deprimida, durante anos. Até que eu entendi que eu tinha voz, sim", contou Michele.

Julgamento de Flordelis entra no quinto dia com dispensa de testemunhas



O julgamento deve prosseguir pelos próximos dias, sem previsão de quando sairá a sentença.

O produtor artístico Allan Soares, namorado de Flordelis, acompanha todos os dias de julgamento.

A ex-deputada é acusada de ser a mandante do crime e responde por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.



Além de Flordelis, serão julgados também, os filhos Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e Simone dos Santos Rodrigues, e a neta Rayane dos Santos Oliveira.