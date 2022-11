Julgamento de Flordelis entra no quinto dia com dispensa de testemunhas

O quinto dia de julgamento de Flordelis e seus filhos, réus pela morte do pastor Anderson do Carmo, marido da Flordelis, executado a tiros em junho de 2019, começou com cerca de 30 minutos de atraso, nesta sexta-feira.

Com inicio as 9h36, a primeira testemunha do dia é um psicólogo forense e especialista em violência doméstica, Sidnei Filho.

A defesa dispensou três testemunhas, mas ainda faltam seis.

Além de Flordelis, serão julgados também, os filhos Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e Simone dos Santos Rodrigues, e a neta Rayane dos Santos Oliveira.

Em razão do número de réus , não há previsão de quando sairá a sentença.