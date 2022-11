Gabriel Monteiro é transferido para presídio de Benfica

Gabriel Monteiro, ex-policial militar e ex-vereador do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução Internet

Na manhã desta terça-feira (08), o ex-vereador Gabriel Monteiro foi transferido para o Presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele teve a prisão preventiva decretada devido a um processo de estupro e foi detido nesta segunda-feira (07), após se apresentar na 77ª DP (Icaraí).

Gabriel foi levado por volta das 7h40 para o presídio. Ele foi retirado por uma porta lateral da 77ª DP (Icaraí), onde estava preso, e ainda deve passar por exame de corpo de delito.

A decisão é do juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio, sobre o crime que teria ocorrido no dia 15 de julho deste ano.

Na ocasião do crime, Gabriel Monteiro teria forçado relação sexual com uma mulher de 23 anos que conheceu na boate Vitrinni, no Rio. A vítima alega ter sido constrangida e agredida por empurrões e tapas na cara, enquanto uma arma de fogo era passada em seu rosto pelo ex-vereador.

Antes de se apresentar na delegacia, por volta das 18h desta segunda-feira (07), Monteiro gravou um vídeo negando o crime e afirmou que irá provar sua inocência.

“Eu fiquei sabendo pela minha advogada que foi decretada a minha prisão preventiva por um crime que eu não fui escutado na delegacia. Respeito as autoridades, por isso eu estou vindo aqui. Não fui conduzido pela polícia. Assim que eu fiquei sabendo, vim imediatamente me entregar pra Justiça porque eu acredito nela e sei que a minha inocência vai ficar comprovada, não só tecnicamente, mas para todo o Brasil, de forma que fique incontestável qualquer acusação contra mim”, declarou.