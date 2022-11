Gabriel Monteiro é preso em Niterói, sob acusação de de estupro

O ex-vereador Gabriel Monteiro foi preso, nesta segunda-feira (7), após se apresentar na 77ª DP (Icaraí). A Justiça do Rio de Janeiro decretou prisão preventiva devido a um processo que ele responde por estupro.

A decisão é do juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio, sobre o crime que teria ocorrido no dia 15 de julho deste ano.

Uma mulher afirma ter conhecido Gabriel na boate Vitrinni, no Rio de Janeiro, e de lá foi levada à casa de um amigo dele. A vítima diz que ao chegar no local, Monteiro a constrangeu e agiu com violência, forçando a relação sexual, empurrando-a na cama, segurando seus os braços e dando tapas na cara.

Na decisão, o juiz Rudi Baldi Loewenkron também determinou a apreensão de celulares e armas de fogo do ex-vereador. O processo corre em segredo de Justiça.

