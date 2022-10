Polícia investiga tortura de jovens que teriam supostamente roubado em São Gonçalo, vídeo!

Dois vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram criminosos do Morro do Tamanco, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo, espancando dois jovens que, segundo os agressores, estavam roubando na região.

Nas imagens é possível ver a dupla acusada de roubo ao chão, com pés e mãos amarrados, apanhando. Enquanto batem com um pedaço de madeira, os criminosos mandam os homens repetirem que não podem roubar na região.

null Divulgação

Autor: Divulgação

"Não pode mais roubar no Engenho Pequeno. Não pode mais roubar no Mentor Couto, Zumbi. Aqui é o Tamanco, nós pegou (sic) roubando morador", disse o agressor, que não mostrou o rosto nas imagens.

Em outro momento das imagens, o agressor desfere diversos golpes de paulada e pede cuidado ao comparsa: "Cuidado para não aparecer a cara de amigo".

Agentes da 73ª DP (Neves), receberam as imagens e, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, estão investigando o caso e buscando a identificação dos envolvidos.