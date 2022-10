Tráfico cria 'leis' contra ladrões e usa redes sociais para expor castigos em SG e Niterói (vídeo)

Últimos registros de punições foram feitos no Inseticida Grilo, na Comunidade do Marimbondo, no Gradim - Foto: Divulgação

Últimos registros de punições foram feitos no Inseticida Grilo, na Comunidade do Marimbondo, no Gradim - Foto: Divulgação

Roubar perto de comunidades dominadas por traficantes de drogas virou um grande 'pesadelo' para os criminosos adeptos da prática, tanto em Niterói, como em São Gonçalo. Agora, além de estabelecerem 'leis' e 'severas 'penas' a quem infringe as 'ordens', os líderes da venda de drogas nas comunidades, em mais uma ação ousada, passaram a usar as redes sociais para expor a quem supostamente cometeu roubos após ser localizado e capturado.

O último 'castigo', a dois supostos assaltantes, foi exposto ns redes sociais na última segunda-feira (10), na comunidade Inseticida Grilo, no Gradim, em SG, pouco mais de uma semana após dois motoqueiros caírem no 'tribunal' do tráfico, na comunidade do Monan, em Pendotiba, Niterói. Mas as forças de Segurança Pública e o Disque-Denúncia estão atentas e 'de olho vivo', com objetivo de identificar e levar à prisão, tanto quem 'dá às ordens' entre traficantes, como aqueles que roubam pertences e fazem vítimas nas ruas na região.

Na tarde da última segunda-feira, as redes sociais exibiram dois jovens sendo torturados e obrigados a falar, sem parar, a frase 'É proibido roubar no Inseticida'. Os registros, segundo as primeiras análises da polícia, teriam sido feitos com celulares no Inseticida Grilo, uma das comunidades do Complexo do Marimbondo, no Gradim. A 'ordem' teria partido de traficantes do Morro do Feijão, no Paraíso, também responsáveis pelo tráfico nesse local.

Pauladas - Nas primeiras imagens, um dos homens caminha quase aos pulos, por estar com os pés amarrados, e também as mãos imobilizadas. Em seguida, em outro vídeo, o outro suposto ladrão aparece sentado e dominado, com ferimentos visíveis nos braços e pernas, provavelmente após ter passado por uma sessão de tortura.

Niterói - Os outro caso de suposta participação de traficantes de drogas em punições a ladrões também é investigado pela polícia em Niterói e teria ocorrido na semana retrasada. Aos identificarem dois responsáveis por ataques em série a pedestres nos bairros da Zona Sul de Niterói, traficantes de drogas da comunidade do Monan, em Pendotiba, após capturá-los, divulgaram, através de grupos nas redes sociais, que eles estavam sendo torturados pelas 'infrações' e que provavelmente seriam executados.

Os dois usavam sempre uma moto preta e capacetes para tentar não serem identificados.

Investigações - Mas as imagens da dupla, em alguns assaltos, captadas por câmeras do circuito de rua, acabaram sendo determinantes para que a polícia também os identificassem. Segundo investigações da 79ªDP (Jurujuba), os motoqueiros são responsáveis por vários ataques a motoristas e pedestres em São Francisco, Charitas e Santa Rosa. Imagens captadas por câmeras do circuito de rua auxiliaram no processo de identificação.

Segundo os policiais da 79ªDP, a identificação dos suspeitos foi possível através de parceria com a Polícia Militar (PM). Ainda de acordo com a distrital, foi enviada à Justiça a representação pela prisão dos criminosos. Para não atrapalhar as investigações, os nomes dos acusados não foram divulgados.

