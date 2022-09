Vereador Chico Alencar é ameaçado de morte

Chico Alencar (PSOL), vereador e candidato a deputado federal pela cidade do Rio, recebeu ameaças de morte via redes sociais. A Polícia Civil do estado iniciou as investigações na última quinta-feira (22/09).

O parlamentar relatou ter recebido, em seu perfil no Instagram, uma mensagem privada em que o usuário dizia: "Vou mandar matar você. Sei onde você mora". O autor das ameaças se identifica como "patriota" e "pró Bolsonaro" na 'bio' da conta usada para enviar os ataques.

O candidato apresentou as ameaças à Procuradoria da Câmara de Vereadores, que solicitou ação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) e da Polícia Civil, que já está investigando o caso. Uma ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).



Chico foi deputado em quatro mandatos diferentes e, recentemente, foi o relator do processo contra Gabriel Monteiro (PL), vereador que teve seu mandato cassado após ser acusado de gravar relações sexuais com uma menor de idade.