MPRJ denúncia Gabriel Monteiro por gravar relações sexuais com adolescente

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta sexta-feira (8), o vereador Gabriel Monteiro (PL) por ter filmado relações sexuais com uma adolescente. O MP pede a condenação do parlamentar.

O documento do Ministério Público cita que Gabriel Monteiro filmou a cena de sexo explícito com uma adolescente, na época com 15 anos, utilizando o celular "de forma livre e consciente".

Gabriel Monteiro convidou a adolescente para ir até a sua mansão, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, segundo o MP do Rio. Antes, eles trocaram mensagens antecedendo o encontro no imóvel do parlamentar.

Após cinco meses do primeiro encontro, Gabriel Monteiro utilizou o próprio celular para gravar a relação sexual com a jovem.