Policial que matou mecânico se entrega na Baixada

O policial militar que matou um mecânico na Baixada Fluminense com dois tiros nas costas se entregou à Polícia na tarde desta sexta-feira (09/09). Renan Leite Santos se apresentou no 20° BPM (Mesquita) após ter um mandado de prisão decretado pela Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) pela manhã.

Renan era investigado pela morte de Ronan "Lohan" Silva Pinheiro, que foi vítima de dois disparos nas costas no último domingo (04/09). De acordo com relatos, os dois se desentenderam em uma festa de rua no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Após a discussão, o PM, que estava de folga, foi visto seguindo o mecânico até a porta de sua residência, na Estrada da Santa Bárbara, onde atirou contra o homem e dois amigos que estavam no local.

Os amigos foram internados. Lohan não resistiu aos ferimentos e foi sepultado nesta quinta-feira (09/09), no Cemitério de Nova Iguaçu.

A 58ª DP (Posse) informou que o policial foi levado para a delegacia distrital, onde terá sua prisão formalizada.