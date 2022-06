Portal lança cartaz em prol de identificação de matadores de PM em Niterói

O Portal dos Proc0urados divulgou, nesta quarta-feira (29), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, (DHNSGI) a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do Cabo da Policia Militar do Rio de Janeiro, Vinicius Gomes da Silva, de 34 anos. Ele ingressou na Corporação em 2011, era casado e deixa um filho.

Lotado no 12º BPM (Centro/Niterói), ele foi morto com um tiro na cabeça, quando em patrulhamento a equipe que ele compunha, foi alvo de disparos de arma de fogo de traficantes, do Morro dos Marítimos, no Barreto, em Niterói.

Segundo a PM, o objetivo da missão era estabilizar o local que estava sofrendo tentativa de invasão de traficantes rivais que disputam os pontos de drogas na região. Um homem foi preso com pistola e rádio transmissor.

O PM chegou a ser socorrido e levado pelos colegas ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que lamenta a morte do cabo Vinicius.

A DHNSGI assumiu o caso e agentes da especializada buscam informações que possam identificar a autoria do crime.

Com a morte do CB/PMERJ, sobe para 28 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro. Sendo:



16 da Policia Militar

05 da Policia Civil

03 Militares da Marinha do Brasil

01 Policial Penal/SEAP

01 Degase

01 Guarda Municipal

01 da Aeronáutica do Brasil

A DHINSG está encarregada do caso e do inquérito criminal.