Motociclistas protestam e denunciam excessos de PMs no Salgueiro

Moradores do Jardim Catarina e do Complexo do Salgueiro , se reuniram nesta quinta-feira (16), para realizar uma manifestação contra a presença fixas de policiais nos bairros, o que vem acontecendo desde terça-feira (14). O ato começou por volta das 14 horas, e aconteceu em locais como Itaúna e BR101 (Niterói-Manilha).

De acordo com participantes, a ideia era se manifestar contra invasões de polícias em suas casas, que se segundo eles, vem acontecendo constantemente nesses locais, onde as pessoas saem para trabalhar e voltam com suas moradias reviradas.

“Os moradores saem pra trabalhar e quando voltam, suas casas estão todas arrombadas, porta no chão, e são os policiais que estão fazendo isso. Eles se aproveitam de operações e roubam biscoito, danone, quebram televisão e fazem o que quiserem.”, disse um manifestante.

O ato contou com diversos moradores, que usaram suas motocicletas para participar. Segundo relatos, eram mais de 100 motos participando do protesto. Ainda de acordo com os manifestantes, o protesto foi 'vigiado' e cercados por muitos policiais.

A Polícia Militar, em nota, informou que "nenhuma das unidades da Corporação envolvidas na operação realizada na quarta-feira (15/06) no Complexo do Salgueiro recebeu comunicação relacionada a possível desvio de conduta de policiais que participaram da ação". Ainda na nota a PM afirmou que "não compactua com excessos ou eventuais desvios de conduta praticados por seus integrantes. A Polícia Militar mantém ao dispor da população seus canais de atendimento para verificar a veracidade dos relatos com isenção, punindo com rigor quando comprovados os fatos".

Confira a nota na íntegra

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta quinta-feira (16/06), equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apoiaram ao 7ºBPM (São Gonçalo), com policiamento distribuído entre a BR-101 e os acessos às comunidades do Complexo do Salgueiro acompanhando manifestação popular. Até o momento, a manifestação ocorre sem alterações.

Cabe acrescentar que nenhuma das unidades da Corporação envolvidas na operação realizada na quarta-feira (15/06) no Complexo do Salgueiro recebeu comunicação relacionada a possível desvio de conduta de policiais que participaram da ação.

O comando da Corporação esclarece que não compactua com excessos ou eventuais desvios de conduta praticados por seus integrantes. A Polícia Militar mantém ao dispor da população seus canais de atendimento para verificar a veracidade dos relatos com isenção, punindo com rigor quando comprovados os fatos.

A Corregedoria da Polícia Militar atende a população por meio do telefone (21) 2725-9098, pelo e-mail denuncia@cintpm.rj.gov.br, ou ainda, pelo WhatsApp da Corregedoria (21) 97598-4593.

O comando do 7ºBPM (São Gonçalo) intensificou o patrulhamento na região do Complexo do Salgueiro em São Gonçalo, onde neste feriado um criminoso da localidade pretendia realizar um evento não autorizado. Para coibir a movimentação desses grupos criminosos, o 7ºBPM mantém na região uma ocupação com reforço de unidades subordinadas ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) em pontos estratégicos por tempo indeterminado. Até o momento, não há registro de confronto envolvendo as equipes da unidade. Em operação realizada na quarta-feira (15/06), um indivíduo foi preso e um fuzil apreendido.

Nesta quinta-feira (16/06), equipe do 7ºBPM que estava em patrulhamento nas imediações do Condomínio da Marinha, no Complexo do Salgueiro, relatou ter sido atacada a tiros por um grupo de criminosos, mas que não houve confronto. Em seguida, outra equipe foi acionada para verificar a ocorrência de um homem ferido por disparo de arma de fogo que estava em atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). A vítima informou ter sido atingida próximo ao Condomínio da Marinha. Outro indivíduo ferido foi conduzido por familiares ao Pronto Socorro de São Gonçalo, onde foi constatado o óbito. Os policiais foram informados que o homem foi atingido na Estrada das Palmeiras. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

