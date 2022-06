Ação da PM deixa três acusados de tráfico mortos no Salgueiro, em SG (vídeos)

Uma operação de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) no Complexo do Salgueiro, deixou um saldo de três acusados de tráfico mortos, durante confronto com os militares, na tarde dessa terça-feira (14). Os policiais realizavam patrulhamento pelo localidade de Itaúna e informaram terem sido recebidos a tiros por criminosos armados, que circulavam a região em um 'bonde, com dois carros de passeio. Os PMs relataram que após o cessar fogo, encontraram os três baleados, que morreram a caminho do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Ainda não há informações sobre as identificações dos acusados.

Um fuzil e duas pistolas foram apreendidos. Imagens do tiroteio circularam pelas redes sociais. A operação aconteceu um dia antes do aniversário de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, que está completando 58 anos nessa quarta-feira (15). Os Serviços de Inteligência das Polícias Civil e Militar vinham monitorando informações sobre a organização de uma grande festa, com a montagem de palco para shows de pagode e funk, e barracas de comida e bebida, para a festa de Rabicó.

Com o feriado de 'Corpus Crhsti', programado para o próximo dia 16, a festa se prolongaria até o próximo domingo (19), no Complexo do Salgueiro, e teria também a soltura de um 'balão', com letreiro luminoso como as imagens de uma coroa, objeto que tem nome de outro apelido de Rabicó e os dizeres 'G-8', correspondentes a cada uma das comunidades do Salgueiro.