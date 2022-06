Morre um dos suspeitos baleados em confronto na Amendoeira , vídeo!

Um dos suspeitos de trocar tiros com a PM na manhã desta segunda-feira (6), na Amendoeira, em São Gonçalo, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Segundo informações, o homem teria aproximadamente 25 anos.

Continuam internados na mesma unidade, outro suspeito de 33 anos, já identificado, e um comerciante da região que contou ter sido vítima de bala perdida.

O homem, de 57 anos, foi levado por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), à mesma unidade. Ele explicou que estava em um ferro-velho na região quando foi alvejado por homens que passaram em um carro branco. A vítima foi levada por populares até a rodovia e socorrida pelos agentes em seguida. O quadro dele é estável.

