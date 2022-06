Troca de tiros termina com baleados na Amendoeira, em São Gonçalo

Três homens foram baleados, entre eles um morador da região, na manhã desta segunda-feira (6), em confronto com policiais militares do Batalhão de São Gonçalo (7°BPM), no bairro Amendoeira, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam a informação que criminosos estavam extorquindo trabalhadores em um ponto de ônibus e ameaçando a descontinuidade do serviço, caso não fosse pago um valor solicitado.

Na Rua João Capistrano de Abreu eles depararam com a presença de homens armados. Segundo a PM, os bandidos abriram fogo contra os policiais, que revidaram. Houve intensa troca de tiros e dois acusados de integrar o tráfico de drogas foram baleados, sendo socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O estado de saúde ainda não foi informado.

Um terceiro homem foi levado, por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), à mesma unidade. Ele, que tem 57 anos, contou que estava em um ferro-velho na região quando foi alvejado por homens que passaram em um carro branco. A vítima está estável e será operada.

Com a dupla foram apreendidos, um fuzil, uma pistola, dois rádios transmissores e farta quantidade de drogas. O caso será investigado pela Delegacia de Neves (73ªDP).