Polícia busca por corpo de policial morto por militares da Marinha

Policiais civis e equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas pelo corpo do perito da Polícia Civil, Renato Couto de Mendonça, sequestrado e morto por três militares da Marinha, na última sexta-feira (13). De acordo com as investigações o crime teria sido cometido por um cabo, dois sargentos e o pai de um deles, que teria discutido com o policial civil, um dia antes. Os quatro foram presos nesse domingo.

Participam das buscas no Rio Guandu, onde o corpo teria sido jogado, mergulhadores e uma equipe de apoio com helicópteros.

Os criminosos confessaram o crime, e também foram reconhecidos por testemunhas. Na delegacia, o quarteto teria revelado ter jogado o corpo do policial civil no Rio Guandu, na altura de Japeri, que teria sido transportado numa viatura descaracterizada da Marinha.

O perito teria sido baleado numa das pernas e sequestrado, quando tentava recuperar produtos roubados de uma obra do seu pai, e que foram vendidos para o ferro velho do pai de um dos militares da Marinha. Confira mais sobre o caso aqui.