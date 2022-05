Diarista encontrada morta em Santa Izabel será sepultada nesta terça

Familiares e amigos de Rita de Cássia Peres, de 46 anos, se reunirão nesta terça-feira (10) para se despedir dela, que foi brutalmente assassinada, com estrangulamento, e estuprada no último sábado (07). Rita será enterrada às 16h30, hoje, no Cemitério Municipal de Ipiiba, localizado em Santa Izabel, bairro de São Gonçalo. A polícia ainda investiga quem seria o responsável por ter assassinado a diarista. Ela foi encontrada morta numa área de mata na Rua Francisco Lengruber Portugal, com a roupa abaixada e com pele e cabelo em baixo das unhas.

A diarista saiu de casa, por volta das 20h, para ir para casa de seu namorado, que fica no mesmo bairro. Contudo, a família foi informada que ela passou num bar da região antes de seguir para o destino final. Destino esse, que ela nunca chegou.

"Soubemos que ela passou num bar e depois saiu para ir para casa do companheiro. Ela não chegou lá. Não sabemos se alguém a seguiu, se alguém a pegou de surpresa no caminho. Sabemos que ela não tinha inimigo, não tinha vício, não tinha ninguém que quisesse o mal dela", desabafou um tio da vítima.

Desolado, o namorado da vítima chegou a ser considerado suspeito pela população local, contudo, após prestar depoimento, passar por exame de corpo de delito e responder questionamentos, a polícia concluiu que ele não teve participação no crime, segundo a família.

A família de Rita foi até a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e está recebendo apoio dos Direitos Humanos. O corpo da vítima estava no Instituto Méico Legal (IML) de Tribobó ainda ontem (09) quando foi reconhecido por familiares e periciado.

Os parentes de Rita agora pedem por Justiça. Ela deixa três filhos (um de 19 anos, outro de 18 anos e uma menina de 13 anos) e também deixa sua mãe, que era apegada à ela.

