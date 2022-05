Preso homem que matou jovem em Magé

Policiais civis da 109ª DP (Sapucaia) e militares prenderam o Iranildo Martins da Silva, de 26 anos, acusado de matar por asfixia a jovem Thuane da Silva Santos, de 20 anos. O crime aconteceu, nesta segunda-feira (02/05), em Magé, na Baixada Fluminense.

Na ocasião, vizinhos escutaram gritos vindos da residência do autor. Familiares de Thuane estranharam o desaparecimento da jovem e foram até a casa dele, onde acharam o corpo da vítima enterrado no quintal, aparentemente com sinais de violência sexual.

A Polícia Civil iniciou as investigações e os agentes receberam uma denúncia informando a possível localização do autor, que estava na localidade de São João, em Sapucaia. Um dia antes, ele teria conseguido fugir de um cerco feito na residência onde estava, pulando de uma ponte para o Rio Paraíba do Sul.

Após buscas, o criminoso foi localizado e preso. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão.

De acordo com as investigações, o acusado é responsável por diversos crimes, como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Ele já foi condenado pela Justiça por tráfico de drogas e estava foragido há cerca de um ano.