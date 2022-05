Carro de guarda morto no Arsenal é encontrado com marcas de tiros

Familiares e amigos do Guarda Municipal Rodrigo Santos Soares, que morreu após ser baleado no último domingo (01), estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó nesta manhã (02) para dar prosseguimento aos processos de liberação do corpo.

Rodrigo chegou a ser socorrido por bombeiros e policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu.

Segundo o delegado Jorge Maranhão, da 75ª DP (Rio do Ouro), Rodrigo estava em casa quando foi chamado pelos criminosos. Sem saber que eram bandidos, ele atendeu o chamado até que entendeu a situação e tentou fugir em seu carro. Ainda na Rua Clodomiro Antônio da Costa, os bandidos conseguiram interceptar a vítima e atiraram nele quando saiu do veículo.

| Foto: Layla Mussi

O carro de Rodrigo foi encontrado nesta manhã (02) por policiais militares na rua ao lado de onde ocorreu o crime. Ele foi alvejado com mais de 10 tiros de armas de fogo e no local foram encontrados estojos de munição de pistola 9mm. A arma e a munição de Rodrigo foram roubadas pelos criminosos.

Segundo informações de testemunhas, foram disparados muitos tiros contra Rodrigo. Ele chegou a pedir socorro para quem passava pelo local. Rodrigo deixa uma filha pequena e uma esposa. Vizinhos contam que ele era um pai dedicado e vivia com responsabilidade, sendo bem querido por vizinhos.

| Foto: Layla Mussi





A Polícia Civil busca informações dos responsáveis pelo crime. E nota, informou que "as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Diligências seguem a fim de esclarecer todos os fatos e identificar a autoria do crime".