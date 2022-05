Guarda Municipal é morto a tiros no Arsenal, em São Gonçalo

O Guarda Municipal Rodrigo Santos Soares, de 41 anos, foi morto a tiros por elementos ainda não identificados na Rua Clodomiro Antônio da Costa, no Arsenal, bairro de São Gonçalo, no último domingo (01). O caso segue sendo investigado na Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, tendo sido inicialmente registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados e encontraram Rodrigo ainda com vida no local. Os bombeiros também foram acionados. Rodrigo foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto torres (HEAT), no Colubandê, onde chegou a ser atendido, mas não resistiu.

A Polícia Civil segue buscando identificar quem atirou no guarda e por qual motivo. Testemunhas contaram que ele foi baleado por diversos homens que passaram pelo local.

DH investiga o caso | Foto: Divulgação





Em nota, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo se manifestou através de uma nota de pesar. “A Prefeitura de São Gonçalo lamenta a morte violenta do guarda municipal Rodrigo Santos Soares e seguirá acompanhando o desdobramento do caso, prestando todo o apoio necessário, na certeza de que as forças policiais irão elucidar esse crime e prender os criminosos. A Prefeitura se solidariza com a família do guarda neste momento de dor e se coloca à disposição”, disse o órgão.

A Polícia Civil foi indagada sobre as atualizações do caso, mas ainda não retornou.