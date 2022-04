Complexo do Salgueiro: operação dava apoio para retirada de barricadas

A operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, que terminou com três mortos e dois feridos, na noite desta quarta-feira (30), tinha como objetivo dar apoio para retirada de barricadas às margens da BR-101.

Segundo informações da PM, barricadas foram instaladas em ruas de acesso ao posto da Polícia Rodoviária Federal. A equipe foi acionada para dar segurança durante a retirada dos bloqueios, mas acabou atacada.

Os agentes reagiram e um intenso confronto se formou no local. Ao todo, cinco pessoas foram baleadas. Três delas morreram no Hospital Estadual Alberto Torres. Outras duas mulheres permanecem internadas no Pronto Socorro de São Gonçalo.

Na ação, de acordo os agentes, eles apreenderam três pistolas, material entorpecente e dois rádios transmissores.