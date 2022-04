Três baleados em operação no Complexo do Salgueiro morrem em hospital

Dois dos feridos durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, morreram após terem dado entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na noite desta quarta-feira (30). Segundo informações da unidade, um homem ferido na mesma ação, morreu logo ao dar entrada. Outros dois que estavam em estado grave acabaram não resistindo. Duas mulheres também feridas, uma delas menor de idade, continuam internadas no Pronto Socorro de São Gonçalo.

A ação

Uma operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, realizada na noite desta quarta-feira (30), na localidade conhecida como Recanto das Acácias, terminou com quatro pessoas baleadas e um morto.

Protesto

Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, realizaram um protesto na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), nesta quarta-feira (30), contra a ação policial que terminou com quatro baleados e um morto na comunidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 50 pessoas bloquearam as pistas da BR-101, altura do KM-317. Os manifestantes atearam fogo em pneus e entulhos. Ninguém foi preso.