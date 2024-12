São Gonçalo realiza mudanças no trânsito do Centro

As obras do MUVI ainda estão em andamento - Foto: Divulgação

As obras do MUVI ainda estão em andamento - Foto: Divulgação

Com o avanço das obras do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), a Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vem realizando mudanças no trânsito para garantir que o gonçalense consiga aproveitar o melhor do novo corredor viário. Nesta terça-feira (3), teve início uma nova alteração: quem vem pela Avenida Presidente Kennedy, no Centro, em direção a Neves, agora deve seguir, obrigatoriamente, pela Rua Jaime Figueiredo, não podendo mais seguir nessa direção pela Rua Francisco Portela.

Dentre as outras mudanças, quem vier pela Rua Abílio José de Mattos também deverá seguir, a partir de agora, obrigatoriamente pela Rua Jaime Figueiredo. Já o trânsito de veículos da Avenida Presidente Kennedy, no sentido Boa Vista e Centro, não sofrerá alterações.



A partir dessas mudanças, será criado um binário nos trechos 2 do MUVI de sentido único indo do Porto Velho até o Centro de São Gonçalo. O binário de trânsito visa transformar ruas ou avenidas paralelas e próximas em vias de sentido único, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana. O objetivo do binário é dar mais conforto e segurança para os motoristas, pedestres e ciclistas. Todas essas mudanças serão definitivas no município.

Leia também!

PM prende acusado de tráfico de drogas em Cabo Frio

Guarda Municipal resgata jacaré do papo amarelo de 1,5 metro

MUVI - As obras do MUVI são executadas através da Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto contempla a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. Com investimento de R$ 287 milhões, o corredor terá 18 quilômetros de extensão.