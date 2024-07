Conferência Municipal das cidades de São Gonçalo começa nesta terça

Ocorre neste terça (2) e quarta feira (3) a 6ª Conferência Municipal das Cidades de São Gonçalo em Tribobó no Sest Senat. A ação realizada pela Secretária de Habitação da Prefeitura, tem como eixo principal a sustentabilidade.

Nesta edição, o tema central da Conferência é “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”. A reunião é uma etapa preparatória para a 6ª Conferência Estadual da Cidade do Rio de Janeiro e para a 6ª Conferência Nacional das Cidades.



Quem for ao evento receberá canetas e copos ecológicas, uma ecobag e material feito com papel reciclável. Todo esse material foi confeccionado através do projeto Lidera Mulher da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de São Gonçalo. O grupo também fará uma apresentação com a participação de mulheres empreendedoras.

Além da sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, também são focos da Conferência os temas mobilidade urbana e saneamento básico, habitação de interesse social e regularização fundiária, controle social e gestão democrática das cidades.

O objetivo da conferência é fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas efetivas, destinadas ao desenvolvimento urbano, à habitação, aos territórios periféricos, à mobilidade urbana e ao saneamento básico.