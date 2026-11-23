Os exames que estão sendo realizados na carreta são os de prevenção e diagnóstico precoce de doenças como câncer de mama e câncer do colo do útero - Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Os exames que estão sendo realizados na carreta são os de prevenção e diagnóstico precoce de doenças como câncer de mama e câncer do colo do útero - Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson e a superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Diogo Braga, acompanharam o primeiro dia de atendimentos da Carreta da Saúde da Mulher no Parque RJ Nosso Sonho, em Boa Vista, na manhã desta segunda-feira (23). As gonçalenses que estão na fila da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde estão sendo agendadas para o serviço itinerante para consultas e exames.

“Estamos trabalhando para ampliar o acesso das gonçalenses aos serviços especializados e diminuir o tempo de espera. A chegada da Carreta da Saúde da Mulher é mais uma iniciativa que soma esforços entre a Prefeitura de São Gonçalo com o Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, para atender às mulheres que já aguardam na fila da regulação”, destacou o prefeito Capitão Nelson.

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Os exames que estão sendo realizados na carreta são os de prevenção e diagnóstico precoce de doenças como câncer de mama e câncer do colo do útero. “São exames importantes que auxiliam na identificação precoce de possíveis alterações. A realização desses procedimentos é fundamental para que as pacientes tenham acesso ao acompanhamento adequado e possam dar continuidade ao cuidado de forma mais rápida e segura”, explicou o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gabriel Mello.

Vale lembrar que o atendimento é com agendamento prévio. As gonçalenses que estão aguardando a realização de mamografia, ultrassonografias (pélvica, transvaginal e de mama), colposcopia e biópsia, além de consulta com ginecologista e mastologista devem ficar atentas e atender ao número de telefone (21) 3195-5198 para não perderem a marcação. Caso não atenda a ligação, não há como retornar.

O prefeito Capitão Nelson e a superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Diogo Braga, acompanharam o primeiro dia de atendimentos | Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

“A carreta nos permite ampliar a oferta de procedimentos importantes dentro de um mês. Porque, além dos exames realizados na unidade itinerante, continuamos atendendo nas nossas unidades de saúde. É mais um local de atendimento, o que faz a fila andar mais rápido”, afirmou a presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Rafaella Apolinário.

A subsecretária da Central de Regulação, Amanda Correia, ainda alerta que as mulheres não precisam passar na Secretaria de Saúde antes de seguir para os exames. “Quando a Central de Regulação marcar, as gonçalenses podem ir direto para a carreta, que está no estacionamento da frente do Parque RJ. Também é bom irem preparadas para realizarem todos os exames e passar pela consulta, caso haja indicação. A maior parte dos resultados dos exames sai no mesmo dia em um período de duas horas”, esclareceu Amanda Correia.

O atendimento está sendo feito de segunda a sábado, em dois turnos: das 7h às 11h e das 12h às 16h. A carreta tem capacidade para atender mais de 60 mulheres por dia e tem previsão de ficar em São Gonçalo até o dia 18 de dezembro. O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, 3.352, Boa Vista.